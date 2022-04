Mehr als 1100 Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland haben sich in einem speziellen Portal registriert, um in der Ukraine oder ihren Nachbarstaaten bei der Behandlung von Kranken und Kriegsverletzten zu helfen. Das berichtete die Bundesärztekammer, die ein entsprechendes Online-Portal eingerichtet hat. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland , die beeindruckende Resonanz auf den Aufruf zeige, »wie groß die Solidarität in der Ärzteschaft mit den Menschen in der Ukraine ist«.