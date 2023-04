Jeder sechste Mensch auf der Welt ist nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Unfruchtbarkeit betroffen. Dabei gebe es praktisch keine Unterschiede zwischen reichen und armen Ländern, berichtet die WHO. »Die schiere Zahl der Betroffenen zeigt, dass der Zugang zu Fertilitätsbehandlungen ausgeweitet werden muss und dass dieses Thema in der Gesundheitsforschung und -politik nicht länger verdrängt werden darf«, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Damit stünden sichere, wirksame und erschwingliche Wege zur Elternschaft für alle zur Verfügung, die dies wünschen.