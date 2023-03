Das US-Verteidigungsministerium kommt nach einer Studie zum Schluss, dass Militärpiloten und Bodenpersonal häufiger an Krebs erkranken als die allgemeine US-Bevölkerung.

In der Studie wurden Daten von rund 900.000 Soldaten und Soldatinnen ausgewertet, die zwischen 1992 und 2017 entweder zu Flugzeugbesatzungen oder Bodencrews der US-Streitkräfte zählten. Dem Abschlussbericht zufolge hatten Flugbesatzungsmitglieder eine um 87 Prozent höhere Rate an schwarzem Hautkrebs als eine vergleichbare Gruppe aus der Allgemeinbevölkerung. Die Rate von Schilddrüsenkrebs war um 39 Prozent erhöht, die von Prostatakrebs um 16 Prozent. Die Krebsrate insgesamt war für diese Gruppe um 24 Prozent höher als in der Allgemeinbevölkerung. Bei einigen Krebsarten war das Risiko der Piloten allerdings niedriger als das der Vergleichsgruppe.