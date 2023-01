Verheerender neuer Drogenmix in den USA Dealer mischen Pferdeberuhigungsmittel in Opioide – Junkies faulen Finger ab

So enthielten in Philadelphia, wo es im Brennpunkt-Stadtteil Kensington einen hohen Bevölkerungsanteil mit puerto-ricanischen Wurzeln gibt, mehr als 90 Prozent der im Labor getesteten Drogenproben Xylazin. In New York sei der Stoff in 25 Prozent der Proben gefunden worden, mit womöglich höherer Dunkelziffer, schreibt die Zeitung.