Sechs Stunden nach der Behandlung stellten die Forscher fest, dass zelluläre Schlüsselfunktionen in vielen Bereichen des Schweinekörpers aktiv waren – unter anderem in Herz, Leber und Nieren. Die Forscher fanden sogar Anzeichen von Herzaktivitäten, auch, wenn es nicht vollständig wieder in Gang gekommen sei. Es sei nicht klar, was genau es in den Tieren bewirkt hat, sagte Studienautor David Andrijevic.

Auf der Ebene der Zellen und des Gewebes schienen die Organe der verstorbenen Schweine funktionsfähig, hieß es. Hirnaktivitäten habe es bei den Schweinen während des gesamten Experiments keine gegeben.