Entsprechend schwer ist es für Fachleute, das Vorgehen der Expertinnen und Experten zu bewerten. Doch laut Adam Feinberg, Professor für Biomedizintechnik und Materialwissenschaft an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, handelt es sich bei dem Verfahren um eine »große Sache«. Der Experte, der nicht mit dem Unternehmen in Verbindung steht und selbst an ähnlichen 3D-Druck-Verfahren arbeitet, sagte der »New York Times« , der Eingriff zeige, es sei im Grunde nur noch eine Frage der Zeit, wann solche Technologien für regenerative Medizin breite Anwendung finden werden.

Hoffnung für die Transplantationsmedizin

Das Verfahren dürfte vor allem Menschen mit Mikrotie Hoffnung auf Linderung geben. Jährlich werden in Deutschland 100 bis 150 Menschen mit so einer Fehlbildung geboren, deren Ursachen noch nicht klar sind. Bisher wird das Ohr bei Neugeborenen, bei denen der Knorpel in den ersten Lebenswochen leicht veränderbar ist, mit Ohrmuschelformen aus Silikon angepasst. Operationen sind erst ab einem späteren Alter möglich. Dabei wird beispielsweise ein chirurgischer Aufbau mit körpereigenem Rippenknorpel vorgenommen.