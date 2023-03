Wie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mitteilte n, beobachte die Behörde seit Mai 2022 Infektionen mit einem seltenen Stamm des arzneimittelresistenten Bakteriums »Pseudomonas aeruginosa«. Offenbar hatten sich die Betroffenen durch frei verkäufliche Augentropfen mit dem Bakterium infiziert. Es sind die ersten Fälle von Infektionen mit diesem Bakterienstamm in den USA.