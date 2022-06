Er habe sich in der Pandemie öffentlich engagiert, da er fand, dass er so als Wissenschaftler »am meisten für die Gesellschaft tun« könne, sagt Drosten im SPIEGEL-Gespräch. Wenn er aber »gewusst hätte, wie viel negatives Feedback da von einer sehr lauten Minderheit zurückkommen würde, wie von bestimmten Kreisen systematisch versucht werden würde, die öffentliche und politische Meinung in eine bestimmte Richtung zu drehen, dann hätte ich das nicht gemacht. Das hat mich wirklich schockiert«, so Drosten.

»Wirklich perplex« mache ihn, dass er manchmal das Gefühl habe, »dass diejenigen in der lauten Minderheit, die alles umdeuten und verdrehen, einfach den längeren Atem haben – vielleicht auch, weil sie sich den lieben, langen Tag offenbar nur damit beschäftigen und nichts Besseres zu tun haben«. Während er und viele andere Wissenschaftler jetzt langsam nicht mehr könnten und dringend in den Normalbetrieb zurück müssten und auch wollten, »verstummen diese Leute einfach nicht, sie bekommen immer wieder eine Bühne. Das finde ich sehr besorgniserregend«, so Drosten im SPIEGEL-Gespräch.