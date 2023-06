Rauch bei Waldbränden Größte Gefahr für die Gesundheit ist der Feinstaub

Die wesentliche Gesundheitsgefahr von Waldbrand-Rauch entsteht laut Umweltbundesamt (UBA) durch eine Belastung mit Feinstaub. Vor allem winzige Partikeln (PM 2,5) seien gesundheitlich bedenklich, weil sie sehr tief in die Lunge eindringen und dort Schäden verursachen könnten, teilte das Umweltbundesamt auf Anfrage der dpa mit. »Diese betreffen vor allen Dingen die Lunge, aber auch das Herz-Kreislauf-System.« Sehr feine Partikel könnten zudem in das Blut übergehen und so prinzipiell alle Organe erreichen.