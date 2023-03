Wer bei steigenden Temperaturen Gartenmöbel aus der Hütte holen, den Dachboden entrümpeln oder die Garage kehren will, sollte auf das Hantavirus achten. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises warnt vor der Infektion mit dem Virus, das in Deutschland in erster Linie durch Rötelmäuse übertragen wird. Die infizierten Tiere scheiden die Erreger über Speichel, Urin und Kot aus. Außerhalb des Wirts können die Viren mehrere Wochen infektiös bleiben. Deshalb können die Viren zum Beispiel mit aufgewirbeltem Staub eingeatmet werden oder durch den Kontakt von verletzter Haut mit kontaminiertem Material in den Körper gelangen – ein direkter Kontakt mit der Rötelmaus ist nicht notwendig. Auch Brandmäuse können in Deutschland das Hantavirus übertragen.