Der Sachverständigenausschuss bewertet die Maßnahmen in der Coronapandemie unabhängig und erarbeitet neue Vorschläge. »Die Leute, die da drin sind, die sind jeder für sich sicherlich total gut«, sagte Drosten. Bei der Zusammensetzung habe es allerdings mit der Politik keine wechselseitige Abstimmung gegeben. »Wir haben überhaupt keine hauptberuflichen Epidemiologen in der Kommission«, so Drosten. »Ich habe in der ersten Sitzung gleich angemahnt, dass das so nicht geht, dass wir Epidemiologen bitte nachberufen müssen in die Kommission, und das wurde dann verneint. An der Stelle kommen mir dann doch erhebliche Zweifel.«