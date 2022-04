Wer regelmäßig auf die Coronaimpfquoten in Deutschland blickt, dürfte an diesem Freitag reichlich irritiert sein: Die Zahl der verabreichten Dosen hat einen großen Sprung nach oben gemacht. Auch die Impfquoten haben sich verändert, teils sind sie gestiegen, teils gesunken.

In absoluten Zahlen hat Deutschland einen neuen Impfrekord aufgestellt. Innerhalb eines Tages hat sich die Zahl der Erst-, Zweit- und ersten Boosterimpfungen um 1,75 Millionen erhöht. Der bisherige Höchstwert der täglich verabreichten Dosen lag bei 1,65 Millionen – erreicht wurde er mitten in der Boosterkampagne am 15. Dezember 2021. Der bislang zweithöchste Tageswert von 1,43 Millionen stammt aus dem Juni 2021.

Der neue Tagesrekord geht jedoch nicht etwa auf eine bundesweite Impfaktion am vergangenen Donnerstag zurück. Vielmehr hat das RKI seinen Impfdaten ein dringend nötiges Update verpasst. Für Impfungen, die bis Ende September 2021 in Arztpraxen erfolgt sind, nutzt es nicht mehr deren weniger zuverlässige Schnellmeldungen, sondern die wesentlich genaueren Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen. Hinter den 1,75 Millionen Dosen stehen also vor allem Nachmeldungen aus dem Vorjahr.

Eine SPIEGEL-Recherche im September 2021 hatte ergeben, dass bis Ende Juni mehr als 350.000 Impfungen aus Arztpraxen nicht gemeldet worden waren. Die damals berechnete Meldelücke umfasste nur sieben Bundesländer, aus den übrigen Bundesländern waren keine Daten verfügbar. Durch die neuen Daten ist nun klar, wie groß die bundesweite Meldelücke aus den Arztpraxen bis Ende September war: rund 1,7 Millionen. Auch die Quote der mindestens einmal Geimpften hat sich um fast einen Prozentpunkt erhöht: Sie liegt nun bei 77,6 Prozent. Die Quote der zweimal Geimpften oder »Grundimmunisierten« ist hingegen um 0,3 Prozentpunkte gesunken auf 75,8 Prozent.

Steigende und sinkende Impfquoten – wie kann das sein? Die Korrektur bei den zweimal Geimpften hat mit dem überarbeiteten Coronaimpfschema zu tun, das eigentlich schon seit Mitte Januar gilt. Dabei gab es eine entscheidende Änderung im Zusammenhang mit dem Impfstoff Janssen des Herstellers Johnson & Johnson: In der Vergangenheit reichte bei Janssen eine einzelne Dosis, um als grundimmunisiert zu gelten – seit Jahresanfang braucht es, wie bei anderen Impfstoffen auch, zwei Dosen. Zu niedrig ist die Schutzwirkung nach nur einer Dosis. Janssen-Geimpfte, die noch keine weitere Impfung erhalten haben, fallen damit zurück in den Status der einmal Geimpften. Und Janssen-Geimpfte, die eine weitere Impfung bekommen haben, zählen jetzt als grundimmunisiert – nicht mehr als geboostert.

Seit Mitte Januar hatten diese Änderungen schon ganz praktische Auswirkungen: Wer ausschließlich mit einer Janssen-Dosis geimpft war, erfüllte beispielsweise nicht mehr die 2G-Anforderungen. Jetzt, dreieinhalb Monate nach Inkrafttreten des neuen Impfschemas, hat das RKI auch seine Berechnung der Impfquoten an die neue Handhabung angepasst. Der Anteil der Grundimmunisierten sinkt damit leicht.