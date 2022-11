In Deutschland stagniert die angenommene Zahl der HIV-Neuinfektionen. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt für 2021, dass sich so viele Menschen neu mit dem Virus ansteckten wie im Jahr zuvor – jeweils etwa 1800. »Die Zahl der Neuinfektionen liegt so niedrig wie zuletzt vor zwei Jahrzehnten«, teilte das RKI zu einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Bericht mit. Die Entwicklung wird jährlich neu abgeschätzt, da HIV oft erst Jahre nach der Ansteckung diagnostiziert wird.

Was bei HIV-Selbsttests zu beachten ist

Um herauszufinden, ob man sich mit HIV angesteckt hat, muss man nicht zwangsläufig sofort eine Ärztin oder das Gesundheitsamt aufsuchen. Es gibt inzwischen auch Selbsttests in Apotheken, Drogerien oder im Internet. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass das Produkt CE-zertifiziert ist, er sollte in Europa zugelassen sein und eine deutschsprachige Anleitung beinhalten. Damit eine HIV-Infektion bei richtiger Anwendung des Tests auf keinen Fall übersehen wird, sollte der Test eine Sensitivität von annähernd 100 Prozent haben, rät die Deutsche Aidshilfe. Die Tests sind mit 20 Euro allerdings vergleichsweise teuer, im Gesundheitsamt werden sie teilweise kostenfrei oder günstiger angeboten.