Diese drei Kategorien bildeten zusammen den Mediterranean-Lifestyle-Index. Das Team nutzte einen Datensatz von 110.799 Teilnehmern zwischen 40 und 75 Jahren aus einer bevölkerungsbasierten Befragung in England, Wales und Schottland. Etwa neun Jahre nach der Befragung betrachteten sie den Gesundheitszustand der Befragten: Darunter waren 4.247 aus allen möglichen Gründen gestorben, 2.401 an Krebs und 731 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Ergebnis: Je höher der Punktescore im Mediterranean-Lifestyle-Index, je mehr die Lebensweise der Befragten also dem mediterranen Lebensstil entsprach, desto geringer war das Sterblichkeitsrisiko – insgesamt lag es um 29 Prozent niedriger, das Risiko, speziell an Krebs zu sterben, um 28 Prozent. Mit mehr Ruhe, Bewegung und Zeit mit Freunden ging außerdem ein geringeres Risiko einher, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben.