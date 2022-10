WHO-Bericht Zahl der Tuberkulose-Todesfälle weltweit steigt

Erfreulich ist ebenfalls, dass die Länder verstärkt neue Instrumente und Leitlinien annehmen, die von der WHO empfohlen werden. Dies führe zu einem frühzeitigen Zugang zu Prävention und Behandlung.

In dem Bericht wiederholt die WHO ihre Forderungen an die Länder, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu wichtigen Tuberkulose-Diensten wieder herzustellen. Sie fordert außerdem verstärkte Investitionen und sektorübergreifende Maßnahmen, um auch die sozioökonomischen Auswirkungen von Tuberkulose angehen zu können sowie den Bedarf an neuen Diagnostika, Arzneimitteln und Impfstoffen zu decken. Für 2023 plant die WHO einen Tuberkulose-Gipfel, der sich unter anderem mit der Impfstoffentwicklung befassen will.