Bericht der WHO Coronaimpfstoffe retteten in Europa mehr als eine Million Leben

Coronaimpfstoffe haben einer wissenschaftlichen Einschätzung zufolge in Europa und Ländern der ehemaligen Sowjetunion seit Ende 2020 mehr als eine Million Leben gerettet. Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Berechnet wurde diese Zahl auf Grundlage von Todeszahlen und verabreichten Impfdosen in 26 Ländern. Seitdem die Coronapandemie vor rund drei Jahren ausgebrochen ist, starben in Europa dem Bericht zufolge mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich an Covid-19.