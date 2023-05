»Die WHO empfiehlt, zuckerfreie Süßstoffe nicht als Mittel zur Gewichtskontrolle einzusetzen oder um das Risiko nichtübertragbarer Krankheiten zu verringern«, heißt es daher in einer überarbeiteten Richtlinie . Zu zuckerfreien Süßstoffen zählt sie alle synthetischen und natürlichen Süßstoffe, auch Produkte aus der Pflanze Stevia. Unabhängig davon empfiehlt die WHO, den Zuckerkonsum allgemein zu reduzieren.