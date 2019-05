Google erinnert an diesem Dienstag an den niederländischen Mediziner und Neurophysiologen Willem Einthoven: Auf der Startseite in zahlreichen Ländern - darunter auch Deutschland - ist rund um das Logo herum ein älterer Mann zu sehen; seine Hände und ein Fuß sind in eine Flüssigkeit getaucht und mit Messgeräten verbunden, die nach dem Durchlauf durch mehrere Gerätschaften für einen bestimmten Ausschlag auf einem Blatt Papier sorgen.

Tatsächlich war es Einthoven, der das EKG entwickelte. Damit können unter anderem Herzfrequenz und -rhythmus bestimmt werden. Mit Hilfe des Verfahrens können auch Hinweise auf mögliche Herzrhythmusstörungen oder Herzinfarkte ermittelt werden.

Für seine "Entdeckung des Mechanismus des Elektrokardiogramms" erhielt Einthoven im Jahr 1924 den Nobelpreis für Medizin. Und an diesem Dienstag wäre er 159 Jahre alt geworden: Einthoven wurde am 21. Mai 1860 geboren; er starb 1927 in Leiden.

So funktionert das Apple-Watch-EKG Um die EKG-Funktion und die Überwachung des Herzrhythmus nutzen zu können, muss man sein iPhone auf die aktuelle Softwareversion iOS 12.2 aktualisieren und dann die Apple Watch auf watchOS 5.2. Anschießend startet man in der Watch-App unter "Herz" die Aktivierung der Funktionen - und bekommt zuvor noch ein paar Hinweise von Apple. Die Konfiguration der EKG-App und der Kontrolle des Herzrhythmus erfolgen getrennt voneinander. Von der Watch-App wird man in die Gesundheits-App "Health" umgeleitet, um dort weiterzumachen. Der erste Schritt ist die Eingabe des Geburtsdatums, da die EKG-Funktion nur für Nutzer freigegeben ist, die mindestens 22 Jahre alt sind. Anschließend muss man fast nur noch lesen. So wird erklärt, wie die EKG-App arbeitet und welche Ergebnisse sie ausspucken kann. Apple selbst weist auch immer wieder auf die Beschränkungen der Funktionen hin. Die Funktion, die den Herzrhythmus überwacht, ist immer aktiv, führt aber nur alle paar Stunden eine Messung durch. Ist die Konfiguration abgeschlossen, erscheint auf der Watch das Symbol der EKG-App. Startet man die App, erscheint - typisch Apple - zunächst eine aufwändige Animation, bei der sich aus einer Pixelwolke langsam ein Herz bildet. Um eine Messung durchzuführen, legt man einen Finger auf die Krone der Uhr und wartet, bis der 30-Sekunden-Countdown abgelaufen ist. Anschließend wird auf dem Bildschirm die Auswertung der Messung angezeigt. Im besten Fall steht dort "Sinusrhythmus", was auf einen gesunden Herzrhythmus hindeutet. Hat man das EKG aufgrund aktueller Beschwerden gemacht, hat man anschließend die Möglichkeit, diese noch anzugeben. In der Health-App werden die EKG-Messungen gesammelt und können bei Bedarf als PDF an einen Arzt geschickt werden.

Was zur Zeit von Einthoven noch ein umständliches Verfahren darstellte, kann heute übrigens mittels kleinster Geräte gemessen werden; erst im März dieses Jahres wurde beispielsweise in Deutschland die EKG-Funktion der Apple Watch freigeschaltet. Damit kann die Uhr zum einen sogenannte Elektrokardiogramme aufzeichnen, zum anderen den Herzrhythmus von Zeit zu Zeit auf Anzeichen für ein sogenanntes Vorhofflimmern untersuchen. Mehr dazu erfahren Sie hier.