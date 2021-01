Liebe Leserin, lieber Leser,

seit einem Jahr erschüttert ein Virus die Welt. Die Seuche hat bislang mindestens zwei Millionen Menschen das Leben gekostet. Und das Sterben geht weiter, obwohl es Forschern gelungen ist, in sensationell kurzer Zeit hochwirksame Impfstoffe zu entwickeln. Bis Anfang April, schätzt das renommierte »Institute of Health Metrics and Evaluation« der University of Washington, werden noch einmal 900.000 Menschen an Covid-19 sterben – darunter etwa 50.000 Deutsche.