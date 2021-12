Liebe Leserin, lieber Leser,

am Dienstag hat die neue Regierung einen Corona-Beraterstab einberufen, scherzhaft auch »die Glorreichen 19« genannt. Gemeinsam mit Julia Merlot und Jörg Römer habe ich ein Who is Who der Corona-Weisen zusammengestellt. Spoiler: Zu spektakulären Duellen zwischen Christian Drosten und Hendrick Streeck dürfte es wohl eher nicht kommen. Denn Streecks oft optimistische Positionen dürften innerhalb des Expertenrates eher auf eine Art Minderheitenvotum hinauslaufen.