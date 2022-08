In der Forschung und Arzneimittelentwicklung dominiert die Amyloid-Hypothese, heißt es in »Science«. Etwa die Hälfte der gesamten Alzheimer-Finanzierung gehe in solche Projekte. Wissenschaftler, die andere mögliche Alzheimer-Ursachen wie Immunstörungen oder Entzündungen vorantreiben, würden beklagen, dass sie von der »Amyloid-Mafia« an den Rand gedrängt wurden. Die mutmaßlichen Manipulationen von Lesné könnten deshalb einen ganzen Forschungszweig in die Krise stürzen.

Laut einigen Forschern könnte man Lesné und seine mutmaßlichen Bildmanipulationen aber auch nicht für alle Fehlinvestitionen verantwortlich machen. »Ich hatte den Namen Lesné vor dem Skandal noch nie gehört«, kommentierte der Alzheimer-Forscher Giovanni Frisoni vom Neurocenter der Universität Genf gegenüber der »Neue Züricher Zeitung«. »Die Arbeiten von Lesné sind keineswegs die entscheidenden«, erklärt auch Robert Perneczky von der Universität München in der »NZZ«.