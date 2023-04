Eine andere populäre These würde China noch stärker belasten: die von einem Laborunfall. Da in Wuhan auch an Fledermauspopulationen und Coronaviren geforscht wird, ist ein Zusammenhang denkbar. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zieht die Option weiterhin in Betracht, auch wenn Forscherinnen wie Débarre das für zunehmend unplausibel halten. In jedem Fall fordert die WHO mehr Transparenz von China.