Die unter dem Namen Arcturus bekannte Coronasublinie XBB.1.16 ist in Deutschland bisher nur selten dokumentiert worden. In der Zeit vom 30. Januar bis zum 12. März wurden sechs Nachweise übermittelt, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem wöchentlichen Coronabericht mitteilte. Allerdings werden in Deutschland auch nur wenige Proben auf Varianten untersucht.