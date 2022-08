Schlechte Nachrichten wirken sich negativ auf die Stimmung aus

Ob der Nachrichtenkonsum ursächlich für die Probleme ist – oder ob Menschen mit gesundheitlichen Problemen eher zu problematischem Nachrichtenkonsum neigen, muss in weiteren wissenschaftlichen Arbeiten geklärt werden. Klar sei, dass schlechte Nachrichten kurzfristige Negativeffekte auf unsere Stimmung hätten, sagt Leonard Reinecke, Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie an der Universität Mainz, der nicht an der Befragung beteiligt war. »Wir nehmen das Weltgeschehen über Nachrichten auf. Wenn ein Krieg in Europa herrscht, wenn Menschen sterben, wenn wir von der Pandemie selbst betroffen sind, dann lässt uns das natürlich nicht kalt«, so Reinecke.