Boreal ist der Oberbegriff für die Wälder der kaltgemäßigten Klimazone . In der Vergangenheit hätten viel weniger Aufmerksamkeit auf sich gezogen als solche in tropischen Regionen, obwohl boreale Wälder eines der umfangreichsten Biome der Erde seien und sich am schnellsten erwärmten, so die Forschenden. Diese Erwärmung in den arktischen und borealen Regionen werde sich fortsetzen, sagte Davis. »Wir machen uns also Sorgen, dass dies keine Anomalie ist. Es ist sowas wie die neue Normalität.«