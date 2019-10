Abgesagter Uno-Klimagipfel Wer übernimmt für Chile?

Man könnte sagen, dass Jair Bolsonaro schuld ist. Wäre alles nach Plan gelaufen, dann hätte sein Land in diesem Jahr den Klimagipfel der Vereinten Nationen ausgerichtet. Auf dem Treffen sollten unter anderem Regeln für die Umsetzung des Klimaschutzvertrags von Paris gefunden und Absprachen für ein betrugssicheres internationales Handelssystem für CO2-Zertifikate getroffen werden.

Doch der brasilianische Präsident hält nichts von den jährlichen Uno-Treffen - weil er den Klimaschutz generell infrage stellt und sich außerdem nicht durch internationale Regeln binden möchte.

Deshalb drängte der frisch gekürte Sieger der Präsidentschaftswahlen sein Land 2018, die Zusage als fest eingeplanter Gastgeber für den Gipfel 2019 zurückzuziehen. Offiziell aus Kostengründen. Später erklärte der Staatschef aber, die Hoheit Brasiliens über das Amazonasgebiet sei durch das geplante Treffen in Gefahr gewesen.

Also musste ein Ersatz her - und zwar am besten in der Region. Die Gipfel finden nach Möglichkeit immer in verschiedenen Teilen der Welt statt, diesmal war Südamerika an der Reihe. Schließlich erklärte sich Chiles Präsident Sebastián Piñera bereit, das Treffen zu organisieren. Die Leitung des Gipfels sollte Umweltministerin Carolina Schmidt übernehmen.

Der Vorbereitungszeitraum für die Chilenen war mit weniger als einem Jahr extrem kurz. Ihr Plan, die Gespräche zumindest auf Anfang 2020 zu verschieben, lehnte die Uno trotzdem ab.

Nun hat Piñera das Treffen ebenso wie den vorher angesetzten Apec-Gipfel komplett abgesagt - aber nicht, weil seine Regierung mit der Organisation überfordert gewesen wäre. Schuld sind vielmehr massive innenpolitische Proteste, die bereits mindestens 20 Todesopfer gefordert haben. Eine Uno-Sondermission prüft Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen. "Angesichts der schwierigen Umstände, die unser Land in den letzten Wochen erlebt, hat unsere Regierung beschlossen, den Apec-Gipfel im November und die COP25 im Dezember nicht zu veranstalten", erklärte Piñera am Mittwochnachmittag.

Also muss wieder ein Gastgeber für den Gipfel einspringen - diesmal vermutlich mit noch weniger Vorbereitungszeit. Dass die Gespräche ersatzlos ausfallen, ist unwahrscheinlich. Ebenso unwahrscheinlich ist es jedoch, dass die Veranstaltung zum geplanten Zeitpunkt vom 2. bis 13. Dezember stattfinden kann.

Veranstaltungen auf mehr als 100.000 Quadratmeter Fläche

Die Organisation eines Klimagipfels ist ein logistisches Megaprojekt. Allein etwa 20.000 Delegierte aus aller Welt nehmen an den Gesprächen teil. Dazu kommen viele Tausend Vertreter der Zivilgesellschaft, Wissenschaftler, Manager und Journalisten. In der Summe können so um die 50.000 Menschen zusammenkommen.

Sie alle brauchen Platz für Verhandlungen, Präsentationen und Pressekonferenzen. In Chiles Hauptstadt sollten dafür temporäre Bauten im Cerrillos Bicentennial Park angelegt werden, die über mehr als 100.000 Quadratmeter Nutzfläche verfügt hätten.

Allein diese Größenordnung zeigt, dass es nicht einfach sein dürfte, eine kurzfristige Alternative für den von der chilenischen Regierung abgesagten Gipfel zu finden. Hinzu kommt: Die Gipfelteilnehmer brauchen genügend Hotelbetten, die Transportinfrastruktur der Gastgeberstadt muss für die Zeit des Treffens aufgestockt werden. Sicherheitskräfte müssen das Treffen bewachen, an dem traditionell viele Staats- und Regierungschefs teilnehmen und vieles mehr.

Teuer ist ein Uno-Klimagipfel für den Gastgeber ebenfalls - wenngleich durch die internationale Werbewirkung, das Buchen von Hotels und das Einkaufen von Lebensmitteln auch wieder Geld in den Austragungsort zurückfließt.

Deutschland half Fidschi

Der Klimagipfel von Paris im Jahr 2015 kostete um die 170 Millionen Euro. Ein Fünftel der Summe wurde dabei von Sponsoren wie dem Energiekonzern EDF oder der Fluggesellschaft Air France getragen, aber auch solche Deals sehen Beobachter kritisch. Die letzte Klimakonferenz in Deutschland - sie fand 2017 in Bonn statt - schlug mit etwa 125 Millionen Euro zu Buche.

Das Beispiel Bonn zeigt allerdings auch eine potenzielle Lösung für den geplatzten Chile-Gipfel auf: Offiziell war Fidschi damals Gastgeber, also erstmals ein Staat, der vom steigenden Meeresspiegel und extremen Wetterereignissen massiv bedroht ist. Doch der Südseestaat hätte das Großereignis nicht stemmen können. Also sprang Deutschland als "technischer Ausrüster" der Konferenz ein. Man traf sich in Bonn, wo auch das Uno-Klimasekretariat seinen Sitz hat.

Dort wird man nun auch im aktuellen Fall nach Ersatz-Austragungsorten suchen. Die Chefin des Klimasekretariats, Patricia Espinosa, veröffentlichte zunächst nur ein kurzes Zweisatz-Statement. Man werde "alternative Optionen" für die Austragung der Veranstaltung prüfen, heißt es darin.

Deutschland als Sitzstaat des Sekretariats kann nun Hilfe anbieten, muss aber nicht. Offiziell für die Organisation des Gipfels zuständig ist der Vorstand ("bureau") des Klimasekretariats. Ihm gehören zwölf Mitglieder an, für die Europäische Union sitzt derzeit Frankreich in dem Gremium. Chef ist der polnische Umweltstaatssekretär Michal Kurtyka. Er hatte den letzten Klimagipfel geleitet, der vom 2. bis 15. Dezember 2018 in Katovice stattgefunden hatte. Bis zur Wahl eines neuen Gipfelpräsidenten bleibt Kurtyka im Amt, das er eigentlich an die Chilenin Schmidt hatte übergeben sollen.

Soeben sind wir informiert worden, dass Präsident Piñera entschieden hat, die COP25 in Santiago de Chile abzusagen. Wir sind im Kontakt mit dem UN-Klimasekretariat und der polnischen COP24-Präsidentschaft, um die Situation zu beraten. — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) 30. Oktober 2019

Der deutsche Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth schrieb nach der Gipfel-Absage aus Chile auf Twitter, sein Ministerium sei "im Kontakt" mit dem Klimasekretariat der Vereinten Nationen sowie der polnischen Präsidentschaft des Klimagipfels vom vergangenen Jahr, "um die Situation zu beraten". Wann und wo der nächste Gipfel stattfinden wird, muss sich also noch zeigen. Für das übernächste Mal ist dagegen bereits alles geregelt: Die COP26 soll zwischen dem 9. und 19. November 2020 im schottischen Glasgow über die Bühne gehen.