Trocken ist es in Almería und Umgebung, sehr trocken. Nur rund 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen durchschnittlich pro Jahr in Andalusien. Zum Vergleich: In Hamburg sind es fast 800, in München sogar mehr als 900. Doch trotz des knappen Wassers wachsen in der südspanischen Sonne jedes Jahr riesige Mengen Gemüse und Obst: Paprika, Tomaten, Auberginen, Gurken und Melonen zum Beispiel. Zuletzt legte auch der Hanfanbau stark zu.