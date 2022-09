»Das Holzofengate ist größer als Dieselgate«, erklärte auch Achim Dittler, vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bereits Anfang des Jahres dem SPIEGEL – und das noch vor dem Holzboom und der Gaskrise. In einer Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina heißt es : »Die Zahl von Holzöfen, deren Installation unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch staatlich gefördert wurde und wird, hat in den letzten Jahren stark zugenommen.« Sie trügen erheblich zur direkten Feinstaub-Emmission in Städten bei und würden im Alltagsbetrieb »häufig deutlich mehr Feinstaub (ausstoßen) als auf dem Typenschild angegeben«.

Warum Politik, Verbraucherinnen und Verbraucher immer noch glauben, dass Holz am Ende im Grund doch nachhaltig und ökologisch ist, verdanken wir wohl auch der in diesen Tagen besonders aktiven Energieholz-Lobby. Sie bombardieren nicht nur deutsche Umweltämter und Ministerien mit ihren Aufrufen, sondern auch die Abgeordneten im EU-Parlament. So behaupten etwa die deutschen Verbände der Forst- und Holzwirtschaft, darunter der Deutsche Energieholz- und Pelletverband sowie AGDW – Die Waldeigentümer, weiterhin, dass Holz klimaneutral sei.

Die Darstellung auf der »Themenseite« des Bundesumweltministeriums sei falsch. »Verkürzte und missverständliche Bewertungen von staatlicher Seite verunsichern Bürgerinnen und Bürger«, schreiben die Autoren des Lobbyschreibens. Und ihre europäischen Dachverbände raten »dringend davon ab« die Verbrennung von »primärer Holzbiomasse« – also ganze Bäume oder Stämme aus Wäldern – einzuschränken. Das würde den Kampf gegen den Klimawandel behindern und die Energiekrise verschärfen.