Es muss gebrannt haben in dem steinzeitlichen Dorf in Württemberg. Der Graben, der die Siedlung vor mehr als 7000 Jahren umgab, ist gefüllt mit dem Schutt abgebrannter Häuser und verkohlter Getreidekörner. Die Überreste verraten, wie die ersten Bauern in Deutschland gelebt haben.

Heute erinnert kaum etwas an die uralte Siedlung in der Nähe von Ammerbuch-Pfäffingen bei Tübingen. Die Erde hat sie verschluckt. Erst als Archäologen die Gegend mit Geomagnetik untersuchten, stießen sie auf Strukturen im Untergrund. Die Messungen zeigten ein riesiges Grabensystem, das einst große Teile einer steinzeitlichen Siedlung umgab. Solche Anlagen waren im Neckarraum bisher unbekannt.

In einem der Gräben haben Archäologen im Frühjahr die Überreste einer Frau entdeckt, wie das zuständige Landesamt für Denkmalpflege und die Universität Tübingen nun bekannt gaben. Die 30- bis 40-Jährige lag - typisch für diese Zeit - auf der linken Seite, die Beine angehockt.

Die Spur führt nach Osten

In dem Grab stießen die Archäologen auf 16 fein gearbeitete Perlen aus Kalkstein, die an Marmor erinnern. Die Tote trug sie einst als Kette um den Hals.

Doch wie kam die Frau zu dem außergewöhnlichen Schmuck? Für Süddeutschland sind die Perlen absolut untypisch, bisher ist noch keine einzige bekannt, die vergleichbar wäre. Allerdings gibt es ähnliche Funde aus dem Karpatenbecken und dem Balkanraum. Kam die Frau oder ihre Vorfahren einst von dort nach Deutschland?

Es spricht einiges dafür. Genetische Analysen deuten darauf hin, dass die ersten Bauern aus dem Balkanraum nach Mitteleuropa kamen - mitsamt Haustieren und Kulturpflanzen. Sie brachten eine völlig neue Lebensform mit sich: Statt jagend und sammelnd umherzustreifen, zäunten sie ihre Beute ein und säten die Pflanzen, die sie zum Überleben brauchten.

Die Landwirtschaft änderte alles: Plötzlich konnten die Menschen viele Dinge gut gebrauchen, die Jägern und Sammlern nur hinderlich gewesen wären, weil man sie hätte mitschleppen müssen. Die Menschen der Jungsteinzeit formten Keramiktöpfe, die sie mit Linienmustern verzierten, sie erfanden Rad und Wagen, gründeten Dörfer - die Grundlage, für das Zusammenleben, wie wir es heute kennen.

Was geschah mit den Jägern und Sammlern?

Die Veränderungen waren so gravierend, dass Archäologen auch von der "neolithischen Revolution" sprechen. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass es einige Zeit dauerte, bis sich das Bauerndasein endgültig durchsetzte. Die ständige Plackerei beim Viehfüttern, Pflügen und Säen wirkte offenbar abschreckend. Einige halten die Sesshaftwerdung gar für eine Falle von Steuereintreibern. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Die Tote von Ammerbruch-Pfäffingen gehört ohne Zweifel zu den ersten Bäuerinnen Württembergs. Warum sie in dem Graben bestattet wurde, ist unklar. Sie ist jedoch nicht die Einzige, die dort ihre letzte Ruhe fand. In einer Nische fanden sich die Überreste eines etwa vierjährigen Mädchens, auch sie lag auf der Seite mit angehockten Beinen. Außerdem entdeckten Archäologen einen einzelnen Schädel. Wo der Rest des Körpers geblieben ist, wissen die Forscher nicht. Von anderen steinzeitlichen Fundplätzen sind jedoch ähnliche Funde bekannt.

Die weiteren Untersuchungen sollen nun klären, welche Rolle die Jäger und Sammler spielten, die weiter in der Region lebten und ob sie am Ende doch noch sesshaft wurden - oder ausstarben.