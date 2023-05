Forschende haben uraltes Erbgut einer Frau analysiert, das an einem Schmuckstück aus der Steinzeit haftete. Das teilte das federführende Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig mit . Demnach gelang es, menschliche DNA von der Oberfläche des Anhängers zu isolieren, der vor 19.000 bis 25.000 Jahren hergestellt wurde. Es handle es sich um einen durchbohrten Zahn eines Wapitihirschs, der in einer Denisova-Höhle in Südsibirien gefunden worden sei, berichtet die Forschungsgruppe im Fachjournal »Nature« .