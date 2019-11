vor einigen Wochen kontaktierte mich ein Ingenieur, der eine besondere App für Outdoorfans entwickelt hat. Mit der Anwendung kann man sich Wanderrouten auf sein Smartphone laden, die eine völlig andere Ansicht der Natur ermöglichen.

Die dreidimensionalen Oberflächenprofile der App entstehen aus Lidar-Daten (Light Detection and Ranging) und zeigen die Landschaft, wie sie ohne Vegetation aussähe. Diese Technik, für die per Flugzeug der Boden mit Laserstrahlen abgetastet wird, wenden beispielsweise Geoforscher an, um Hochwasservorhersagen zu treffen. Die Daten sind flächendeckend in Deutschland erhoben worden und stehen in einigen Bundesländern sogar gratis zum Download bereit.

Die Technologie hat einen interessant Nebeneffekt: Archäologen können damit am Computer Oberflächenstrukturen ausmachen, die typisch für Überbleibsel von alten Wallanlagen, Wegen oder auch von Grabhügeln sind. Die digitalen Luftbilder deuten so manchmal auf bisher unbekannte Funde im Boden hin, deren Spuren unter Bäumen und Büschen kaum auszumachen wären.

Panthermedia/ imago images

Auch der Ingenieur wollte Wanderern mit seiner App einen neuen Blick auf die Umgebung ermöglichen. Mit den Lidarkarten zeigt sich, was es rechts und links des Weges Spannendes zu entdecken gibt. Kürzlich entdeckte er selbst in der Eifel einen Wall, der offenbar noch nicht bekannt war. Er meldete den Fund dem zuständigen Amt für Bodendenkmalpflege und verfasste auch einen kleinen Tweet zu seiner Entdeckung.

Als die Archäologen vom Amt später den Wall, der möglicherweise aus dem Mittelalter oder der Neuzeit stammt, begutachteten, fanden sie frische Spuren von Raubgräbern im Erdreich. Offenbar hatten Menschen mit Metalldetektoren hier nach spannenden Funden gesucht. Nun liegt der Ingenieur im Streit mit der Bodendenkmalpflege. Die Einrichtung wirft ihm vor, mit seiner Twitter-Mitteilung die Raubgräber angelockt zu haben.

Illegale Raubgräber sind ohnehin ein Problem in der Region, der Ingenieur bemerkte auf seinen Wanderungen zuletzt immer häufiger typische Spuren im Boden. Die Eifel war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs umkämpft wie kaum ein anderer Frontabschnitt. Militaria-Sammler, die hier unterwegs sind, nutzen Sonden um nach alten Waffen oder Munition zu suchen. Das ist bei Blindgängern im Boden nicht nur gefährlich, die Buddelei stört auch Archäologen. Sie finden später nur noch zerstörte Strukturen vor.

Die Geschichte berührt die Frage nach dem Umgang mit neuer Technik. Lidardaten oder Hightech-Metallsonden leisten Erstaunliches. Aber sie bergen auch Potenzial für Missbrauch. Sollte man Lidardaten reglementieren oder den Erwerb von Metallsonden an eine Lizenz oder Registrierung koppeln? Schließlich bewegen sich vor allem die sogenannten Sondler häufig in rechtlichen Grauzonen, teils auch unwissentlich. Sie dürfen sich Metallsonden zwar kaufen. Aber sie dürfen archäologische Hinterlassenschaften meist nicht auf eigene Faust ausgraben. Dabei wollen viele Sondengänger die Forscher bei ihrer Arbeit unterstützen.

Helfen kann derzeit eigentlich nur ein Ansatz, den viele Bodendenkmalpflegeämter erfolgreich umsetzen, auch das für die Eifel zuständige: Sie bieten Kurse für Ehrenamtliche an, in denen diese archäologisches Basiswissen vermittelt bekommen und lernen, ihre Sonden im Dienst der Forschung einzusetzen. Bevor es eine Genehmigung für bestimmte Flächen gibt, müssen die Sondler richtig pauken. In Nordrhein-Westfalen ist die Broschüre "Sondengänger und Archäologie" 68 Seiten lang.

Schwierig ist nur: Die Arbeit mit Sondlern bindet inzwischen ziemlich viel Kapazitäten in den nicht gerade üppig ausgestatteten Behörden. Vielleicht ließe sich hier zuerst nachbessern.

Bild der Woche

Britta Jaschinski/ laif

Wie ein bizarres Kaufhaus des Schreckens wirkt das National Wildlife Property Repository im US-Bundesstaat Colorado. Hier werden rund 1,3 Millionen Wildtier-Objekte gelagert, die Behörden beschlagnahmt haben: Hocker aus Elefantenfüßen, Hausschuhe aus Bärentatzen - und ein Zebrakopf, präpariert als Trophäe und aufbewahrt in einem Einkaufswagen. Damit wird er durchs Depot transportiert.

Fußnote

300 Millisekunden dauert es höchstens, bis Zuhörer einen beliebten Song wiedererkennen - dann weiten sich ihre Pupillen, und im Gehirn beginnt ein Feuerwerk der Glücksgefühle, das bei Konzerten bisweilen ekstatischen Jubel im Publikum aufbranden lässt. Teils dauerte es sogar nur 100 Millisekunden. Diese erstaunlich kurze Reaktionszeit haben Hirnforscher um Maria Chait vom University College London bei Versuchspersonen gemessen.

* Quiz-Antworten: OMG steht für das Oh-My-God-Teilchen, ein hochenergetischer Partikel der kosmischen Strahlung / Bei Seepferdchen werden die Männchen trächtig. Zuvor spritzen die Weibchen ihre Eier in eine Bauchtasche der männlichen Tiere / Krähen hatten die Kröten angepickt und deren Leber verspeist, lautete die Erklärung eines Tierarztes. Bei Bedrohung pumpen sich Kröten auf. Die Leber dient dabei als mechanischer Widerstand für die Lunge. Durch das fehlende Organ und das Loch im Körper rissen die Gefäße und die übrigen Organe quollen aus den Tieren hervor.