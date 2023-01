So sind etwa in einer Anlage zwei zentrale Erhebungen so gebaut, dass ihre Verlängerung nach Osten fast exakt auf eine 380 Meter entfernte Erhebung trifft, über der an diesen beiden Tagen die Sonne aufging. Besonders häufig sei eine solche Ausrichtung in Anlagen aus dem Zeitraum von 1100 vor Christus bis 750 vor Christus, betonen die Forscher. Dies sei der früheste Beleg für den Gebrauch des 260-tägigen Kalenders und die astronomischen Kenntnisse in Mittelamerika.

Das Team beschreibt auch andere Ausrichtungen von Anlagen, die mit dem Stand etwa von Mond, Venus oder dem Stern Fomalhaut zusammenhängen sollen. Die Errichtung der frühen Baukomplexe sei einhergegangen mit der beginnenden Landwirtschaft, also dem Anbau von Mais, und einer zunehmenden Sesshaftigkeit, schreibt das Team. »Da am Sonnenhorizont ausgerichtete Kalender nur durch Beobachtungen von einem festen Punkt aus funktionieren können, muss die Annahme sesshafterer Lebensweisen dieser Entwicklung zugrunde gelegen haben.«

Auch die Olmeken interessierten sich für die Zeit

Eine frühe Ausrichtung nach dem Ritualkalender sieht das Team bereits in San Lorenzo, dem frühesten großen Zeremonialzentrum Mittelamerikas im heutigen mexikanischen Bundesstaat Veracruz. Dieser Komplex der für ihre Kolossalköpfe bekannten Olmeken hatte seine Blütezeit demnach zwischen 1400 und 1100 vor Christus.

Die Anlage sei so ausgerichtet, dass die Sonne zur Wintersonnenwende hinter dem Berg Zempoaltépetl im Nachbarstaat Oaxaca untergehe. Zudem werde sie von 20 Plattformen gesäumt – dies unterstreiche die Bedeutung dieser Zahl. In San Lorenzo hätten damals schon Menschen sesshaft gelebt, schreiben die Forscher, darunter möglicherweise bereits Spezialisten für Astronomie.