Die Entdeckung eines Backenzahns hat die Archäologenwelt in Aufregung versetzt: Das in einer Höhle in Laos gefundene Fossil stammt von einem Mädchen, das der Urmenschenart Denisova angehört und 150.000 Jahre alt ist. Der Fund ist deshalb eine Sensation, weil er beweist, dass die Denisova auch in Südostasien gelebt haben, heißt es der Studie, die in der Zeitschrift »Nature Communications« veröffentlicht wurde. Bisher waren Hinweise auf deren Verbreitung nur in Sibirien und Tibet gefunden worden.