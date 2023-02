Arzneimittel sind für viele Menschen ein unverzichtbares Mittel – solche Chemikalien lindern und heilen. Doch je nach Präparat werden bis zu 90 Prozent der Wirkstoffe wieder ausgeschieden und gelangen über die Toilette ins Abwasser. Deutsche Kläranlagen können die Substanzen aber meist nicht aus dem Wasser fischen, deshalb gelangen sie in Seen und Flüsse und reichern sich in der Umwelt an.