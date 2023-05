Verantwortlich dafür ist der Mensch. Er hat ab der Kolonialzeit seine Landnutzungspraktiken in Südasien und Südostasien grundlegend verändert, Wälder gerodet, die Landwirtschaft intensiviert und die Elefanten zunehmend verdrängt. Der Klimawandel habe vermutlich dazu beigetragen, dass der Verlust des Lebensraums im vergangenen Jahrhundert zusätzlich noch einmal an Fahrt aufnahm. Letzteres könne zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht wissenschaftlich belegt werden, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.