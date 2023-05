Für einen Notruf blieb keine Zeit: Am 13. Oktober 1973 war der Küstenfrachter »MV Blythe Star« vom australischen Hobart zur King Island unterwegs, als das Schiff in ruhigem Fahrwasser plötzlich Schlagseite entwickelte und unterging. Das Schiff, beladen mit Dünger und Bierfässern, versank in 150 Meter tiefem Wasser. Zehn Besatzungsmitglieder konnten sich zwischenzeitlich auf eine aufblasbare Rettungsinsel flüchten. Drei Seemänner aber starben, bevor die Retter nach zwölf Tagen eintrafen.