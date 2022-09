Im August hatte das Grabungsteam den Faltstuhl im mittelfränkischen Steinsfeld, Landkreis Ansbach, in einem Frauengrab entdeckt. Er stammt demnach aus der Zeit um 600 nach Christus, also aus dem Frühmittelalter. Der in seinem gefalteten Zustand etwa 70 mal 45 Zentimeter große Stuhl war zu Füßen der Toten abgestellt worden.