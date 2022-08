Das Fachteam berücksichtigte den Anbau, die Verarbeitung und den Transport von Waren, berichtet es im Fachjournal »Proceedings of the National Academy of Sciences« (PNAS) . Dafür analysierte es die Zutatenlisten und koppelte diese an Umweltdatenbanken. Unter anderem ging es um die Auswirkungen der Lebensmittel auf Treibhausgasemissionen, Landnutzung und Wasserverbrauch. Am Ende stand ein »Umweltauswirkungswert« pro 100 Gramm des jeweiligen Produkts, der von 0 (keine Auswirkungen) bis zu 100 (größte Auswirkungen) reicht.