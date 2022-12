Bei Stonehenge Archäologen finden 4000 Jahre altes Goldschmied-Werkzeug

Im Jahr 1801 wühlte sich der Selfmade-Archäologe an der Fundstelle Upton Lovell durch ein Bronzezeitgrab, in dem zwei Erwachsene bestattet worden waren. Von hier nach Stonehenge ist es nicht weit. Bei seinen Arbeiten barg Cunnington eine große Menge an Tierknochen. Diese, so vermutete man, hatten einst einen Schamanen geschmückt. Auch Becher aus Feuerstein, zwei zerbrochene Streitäxte und eine Ahle aus einer Kupferlegierung gehörten zu den Funden – sowie eine stattliche Anzahl an Steinen.