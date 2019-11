es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, und ich kann mich immer wieder darüber aufregen: Mädchen bekommen in der Schule bessere Noten als Jungen und machen auch häufiger Abitur. Aber später verdienen Frauen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Was läuft da schief?

Eine besonders spannende Erklärung dafür gibt jetzt eine aktuelle Studie der britischen University of Bath: Es könnte an der äußerst sensiblen Psyche der Männer liegen, an der männlichen Mimosenseele, die von einer gutverdienenden Ehefrau schlicht überfordert ist.

Ich weiß, es ist nur schwer zu glauben, aber ein zu hohes Gehalt der Ehefrau setzt Männer offenbar gewaltig unter Druck. Die Studie aus Bath, die auf einer Befragung in 6000 Haushalten beruht, zeigte, dass es dem Mann zwar einerseits guttut, wenn die Frau dazuverdient und ihn von seiner alleinigen Verantwortung, für die Familie sorgen zu müssen, entlastet. Doch wehe, das Gehalt der Ehefrau ist zu hoch!

Patrick Pleul/ DPA

Sobald sie mehr als 40 Prozent zum Haushaltseinkommen beiträgt, steigt der psychosoziale Stress des Ehemanns, und zwar rasant. Er fühlt sich häufiger wertlos, traurig, verzweifelt. Frühere Studien haben Ähnliches gezeigt: etwa, dass ein zu hohes Einkommen der Ehefrau den Mann impotent machen oder ihn sogar früher sterben lassen kann.

Was soll man da als Frau nur tun? Die Beförderung ablehnen? Die Gehaltsabrechnung verstecken? Teilzeit? Oder lieber gleich einen Beruf wählen, bei dem man schon weiß, dass man dort nicht viel verdienen wird?

Natürlich nicht! Es liegt in Wahrheit ja gar nicht an der Frau, dass der Mann so leidet. Das Problem ist, das überholte Rollenbild des Familienernährers - ein Bild, dem viele Männer immer noch meinen, genügen zu müssen, obwohl die Zeiten sich längst geändert haben.

Entspannt euch, Männer! Dass es auch anders geht, zeigen die Ehemänner in der Studie aus Bath, denen bereits vor der Hochzeit klar war, dass ihre Liebste die Hauptverdienerin sein würde: Sie blieben angesichts der Gehaltsabrechnung ihrer Partnerin gelassen.

Herzlich

Ihre Veronika Hackenbroch

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Fragen Sie sich auch, wie die friedlichen Proteste in Honkong in eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Polizei umschlagen konnten? Der Protestforscher Andy Buschmann erklärt, unter welchen Bedingungen so etwas passieren kann.

Wie geht es den chinesischen Zwillingen, die vor einem Jahr mit gentechnisch manipuliertem Erbgut zur Welt kamen?

Der neue Gesundheitstrend im Silicon Valley heißt "Dopaminfasten" und bedeutet die Abstinenz von allem, was zur Ausschüttung dieses Neurotransmitters führen kann - Computerspiele, künstliches Licht, Essen, Trinken, Unterhaltungen, Augenkontakt.

Am 19. November war internationaler Toilettentag. Alles, was Sie schon immer über das Geschäft anderer Leute wissen wollten, in Grafiken.

Funklöcher und warum es sie gibt - eine Tragödie, die ihren Anfang in den Achtzigerjahren nahm.

Quiz*

Wer hat den Tuberkuloseerreger entdeckt? Emil von Behring, Robert Koch oder Alexander Fleming?

Was hat der russische Chemiker Dmitri Mendelejew erfunden?

Was entfernen Ärzte bei einer Appendektomie?

Bild der Woche

Tom Hegen/ SWNS.com/ SWN/ action press

Pretty in Pink, das ließ sich bisher selten über Gewächshäuser sagen. Tag und Nacht beleuchten LEDs die Nutzpflanzen in diesem Betrieb im niederländischen Westland. Hier wird die Landwirtschaft der Zukunft erprobt: Dank der zielgerichteten Bestrahlung kann das Pflanzenwachstum präzise gesteuert werden. Ob rosa, blau, rot, LED-Farben beeinflussen, wie gut etwas sprießt - und wie süß, weich oder gehaltvoll es wird.

Fußnote

43 Minuten Schlaf, die Collegestudenten auf Bitten von Forschern im Schnitt an ihre gewohnte Nachtruhe dranhängten, verbesserten ihre Gesundheit: Der Blutdruck sank, sie fühlten sich wacher und nickten seltener im Unterricht ein, das ergab eine Studie der Pennsylvania State University. Zu wenig Schlaf ist ein Problem bei jungen Leuten - 36 Prozent kommen nicht auf die empfohlene Mindestruhezeit von sieben Stunden, 14 Prozent nicht einmal auf sechs.

SPIEGEL+-Empfehlungen aus der Wissenschaft

Medizin: Der Jungbrunnen ist ein Menschheitstraum, ewig schon versuchen Forscher, das Altern zu besiegen, die Lebensuhr zurückzudrehen. Das ist ihnen nun gelungen - bei Fischen und Mausen. Jetzt sind wir dran.

Umwelt: Zigarettenkippen sind ein globales Müllproblem - nun wehren sich die Städte.

Medikamente: Der Pharmakologe Christian Steffen erklärt, warum in Deutschland so viele unwirksame Arzneimittel auf dem Markt sind - und weshalb es so schwer ist, etwas dagegen zu unternehmen.

* Quiz-Antworten: Robert Koch. Alexander Fleming entdeckte das Penicillin, Emil von Behring erhielt für die Entwicklung der "Blutserumimpfung" 1901 den ersten Nobelpreis für Medizin. / Das Periodensystem der Elemente. / Den Blinddarm.