Katrin Pütz vermengt Wasser und Pferdeäpfel zu Matsch. In dem Eimer zu ihren Füßen rührt sie gerade Energie, die Grundlage für ihr Gas zum Kochen, an. Über ein Rohr gibt sie das Gemisch in einen Sack, in dem Bakterien organische Abfälle in Gas verwandeln, aufgewärmt von der Sonne.

Mit ihrer Erfindung der Biogasanlage für den Eigenbedarf will Katrin Pütz das nutzen, was sowieso übrig bleibt: Küchenabfälle, Rasenschnitt, Mist: »Das Ziel ist, nicht mehr an Energie und Ressourcen zu verbrauchen, als einem als einzelner Mensch bei über acht Milliarden auf der Welt zusteht.«