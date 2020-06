Boogaloo-Bewegung Hass im Hawaiihemd

Eine Kolumne von Christian Stöcker

Unter die "Black Lives Matter"-Demonstranten in den USA mischen sich schwer bewaffnete Weiße in Hawaiihemden. Die bizarre Bewegung strebt einen Bürgerkrieg an - und hat den gleichen Geburtsort wie Anonymous.