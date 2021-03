Wirkung wie der innerdeutsche Flugverkehr Deutschlands unbekannter Klimakiller

Sein Name ist unaussprechlich, die Klimawirkung tausendfach stärker als CO₂: Sulfurylfluorid, in großen Mengen eingesetzt, entweicht direkt in die Atmosphäre – ohne in der Klimabilanz aufzutauchen. Der Schaden ist enorm.