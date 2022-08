5. Ayoreo und Totobiegosode (Bolivien und Paraguay)

In Paraguay und Bolivien leben Tausende Angehörige der Ayoreo in mehreren Untergruppen. Am abgeschiedensten leben laut Survival International die Totobiegosode, deren Name »Menschen vom Ort der Wildschweine« bedeute. Als die Totobiegosode sich in den 1940er- und 1950er-Jahren der Missionierung widersetzt hätten, seien einige ums Leben gekommen. 1979 und 1986 habe die New Tribes Mission zudem viele Totobiegosode gewaltsam vertrieben. Dennoch lebten heute noch Totobiegosode als Nomaden im Wald.

2007 meldete die Menschenrechtsorganisation eine Sichtung dieser Gruppe. Die letzten unkontaktierten Indigen südlich des Amazonasbeckens seien von anderen Mitgliedern ihres Stammes in Paraguay gesichtet worden, hieß es damals . Diese hätten Fußspuren und ein noch brennendes Lagerfeuer von Mitgliedern des Ayoreo-Totobiegosode-Stammes entdeckt.

Vor Kurzem riefen mehrere Indigenen-Organisationen dazu auf, einen Völkermord an den Totobiegosode zu verhindern. Ihr Lebensraum werde von enormen Abholzungen bedroht.