Seit Großbritannien im Juni 2016 entschieden hat, die EU zu verlassen, sind Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen verunsichert. Was passiert nach dem EU-Austritt mit wichtigen Forschungskooperationen und mit den durch sie finanzierten Projekten? Eine aktuelle Studie legt nahe, dass sich allein die Entscheidung für einen EU-Austritt auf Großbritanniens Status als renommierte Forschungsnation negativ ausgewirkt hat.

Demnach ist der Anteil Fördergelder, den Großbritannien seit 2016 vom großen EU-Forschungsförderprojekt Horizont 2020 abgerufen hat, jährlich um ungefähr ein Drittel gesunken. Das entspreche einem Minus von 460 Millionen Euro im Jahr, berichtet die britische Wissenschaftsgesellschaft Royal Society, die die Rechnung erstellt hat. Hochgerechnet auf die zweieinhalb Jahre seit dem Referendum sind das 1,15 Milliarden Euro.

Die Europäische Kommission hat für Horizont 2020 etwa 77 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Seit 2014 werden aus dem Topf Forschungsprojekte gefördert, an denen Wissenschaftseinrichtungen aus verschiedenen EU-Staaten gemeinsam arbeiten. 2021 soll das Förderprogramm durch das 100 Milliarden Euro umfassende Projekt Horizont Europa abgelöst werden.

Weniger renommierte Forscher aus dem EU-Ausland kommen nach Großbritannien

Laut der aktuellen Auswertung hat Großbritannien im Jahr 2015, also vor dem Brexit-Referendum, 16 Prozent der in dem Jahr im Rahmen von Horizont 2020 gewährten Zuschüsse erhalten. Bis 2018 sank der Wert auf 11 Prozent (siehe Grafik).

Gleichzeitig haben sich seit dem Brexit-Referendum immer weniger britische Forschungseinrichtungen und Forscher auf Horizont-2020-Fördergelder beworben. Hofften 2015 noch knapp 20.000 Institutionen auf eine Förderung, probierten 2018 nur noch gut 10.000 ihr Glück.

Auch der Anteil renommierter Forscher aus Nicht-EU-Staaten, die im Rahmen eines Horizont-2020-Stipendiums ins Vereinte Königreich kamen, schrumpfte im Untersuchungszeitraum. 2015 kamen noch 515 Nicht-EU-Forscher über ein Horizon 2020-Stipendium ins Land, 2018 waren es nur noch 336.

Gleichzeitig stieg die Zahl der Stipendien für in die Schweiz und nach Italien wechselnde Wissenschaftler 2018 um jeweils 53. Auch nach Irland, Spanien, Belgien, Norwegen und Schweden wechselten mehr Forscher aus dem EU-Ausland als im Jahr 2015.

"Der aktuell chaotische Zustand beim Brexit schadet der Wissenschaft"

Dabei galt Großbritannien lange als ein Wunschziel internationaler Forscher. Im EU-Vergleich konnte es im Rahmen von Horizont-2020-Stipendien stets die meisten internationalen Experten für sich gewinnen. Noch belegt das Land Platz eins des Rankings, büßt seinen Vorsprung aber immer weiter ein.

Ob der Rückgang allein auf den Brexit zurückzuführen ist oder ob es weitere Einflussfaktoren gibt, kann die Studie allerdings nicht klären.

Mehr zum Thema Brexit ohne Abkommen Spitzenforscher warnen vor Verlust von Milliardenförderung

"Der aktuell chaotische Zustand beim Brexit schadet der Wissenschaft in Großbritannien und ist damit nicht im nationalen Interesse", sagte Venki Ramakrishnan, Präsident der Royal Society am Mittwoch, bevor bekannt wurde, dass ein neues Abkommen ausgehandelt wurde. Führende Wissenschaftler seien nicht bereit, nach Großbritannien zu wechseln, wenn nicht klar sei, ob das Land in der Lage sein werde, seine wissenschaftliche Führungsrolle zu behalten.

Was das aktuelle Abkommen für die Forschung in Europa bedeutet, ist noch unklar. Bevor die Regeln in Kraft treten, muss das britische Parlament den Inhalten am Samstag noch zustimmen.

Großbritannien hatte am 23. Juni 2016 entschieden, aus der EU austreten zu wollen. Seither war lange unklar, wie das Ergebnis des Referendums umgesetzt werden soll. Es drohte ein ungeregelter Brexit. Mit dem jetzt ausgehandelten Abkommen steigt die Hoffnung, den Austritt geordnet über die Bühne bringen zu können.