Brexit ohne Abkommen Spitzenforscher warnen vor Verlust von Milliardenförderung

Der britische Premierminister Boris Johnson möchte sein Land bis zum 31. Oktober aus der EU führen. Doch noch gibt es kein Abkommen, das den Brexit regeln würde.

Wirtschaftsexperten warnen seit Monaten, dass es bei einem No-Deal-Brexit zu erheblichen wirtschaftliche Einbußen kommen könnte. Nun melden sich auch mehrere renommierte Wissenschaftler kritisch zu Wort.

Die Nobelpreisträger Paul Nurse und Andre Geim, die beide in Großbritannien forschen, werfen Johnson laut "Guardian" vor, den weltweit guten Ruf des Landes als Wissenschaftsstandort zu zerstören. Großbritannien könnte im Fall eines EU-Auftritts ohne Abkommen aus Milliarden Euro schweren Forschungsprojekten ausgeschlossen werden und in der Folge an wissenschaftlichem Renommee verlieren.

"Wir werden gute Leute verlieren"

Der Premier benehme sich "wie ein Clown", sagte Biochemiker Nurse. Er bekam 2001 den Medizin-Nobelpreis und leitet mit dem Crick Institute in London die größte europäische Forschungseinrichtung im Bereich der Biomedizin. "Unsere Reputation sinkt."

Nurse befürchtet, dass es mit einem No-Deal-Brexit schwieriger werden wird, gute Wissenschaftler nach Großbritannien zu holen. "Die Wissenschaft ist eine extrem internationale Aktivität", so der Forscher. Der Brexit sei genau das Gegenteil. "Damit lockt man die schlausten Köpfe der Welt nicht an. Wir werden gute Leute verlieren und Schwierigkeiten haben, neue zu finden."

Der Physik-Nobelpreisträger Andre Geim von der University of Manchester warnt, dass sich einmal gekündigte Kooperationen zwischen großen Forschungsinstituten nicht kurzfristig wieder reaktivieren ließen. "Ein Brexit ohne Abkommen wäre für die Wissenschaft wie eine Dürre für Obstbäume. Sie können keine Ernte erwarten, wenn Sie die Pflanzen im nächsten Jahr wieder gießen. Die Bäume sind dann tot."

Die Regierung in Großbritannien hatte versichert, sich nach dem Brexit weiter am EU-Förderprojekt "Horizont Europe" beteiligen zu wollen. Es umfasst 100 Milliarden Euro, die an verschiedene Forschungsprojekte vergeben werden, und soll im Jahr 2021 starten. Bei der EU ist man allerdings skeptisch, dass Großbritannien bei einem Austritt ohne Abkommen teilhaben könnte.

Der ehemalige EU-Generalsekretär für Forschung und Innovation, Robert-Jan Smits, glaubt nicht daran. Im Falle eines No-Deal-Brexits gebe es keine Chance mehr, darüber zu verhandeln, sagte er. Die EU sei dann wohl nicht mehr zu Gesprächen zu dem Thema bereit. Smits wurde 2018 von der Fachzeitschrift "Nature" in die Liste der für die Wissenschaft einflussreichsten zehn Personen des Jahres gewählt.

"Gravierende Folgen für die Wissenschaft"

In der "Zeit" äußerte sich auch der Chef der britischen Royal Society, Venkatraman Ramakrishnan, kritisch zu einem möglichen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen. Er hoffe, dass es noch eine Einigung mit der EU geben werde, sagt er. Andernfalls könne das gravierende Folgen für die Wissenschaft haben. Er nennt das Vorgängerprojekt von "Horizont Europa", "Horizont 2020" als Beispiel.

Aus dessen Mitteln würden aktuell zahlreiche Stellen in Großbritannien finanziert. Sie könnten im Fall eines ungeregelten Brexits plötzlich wegfallen. Das würde beispielsweise auch den Bereich von klinischen Versuchen und die Entwicklung neuer Medikamente betreffen. Laut Ramakrishnan würde in dem Bereich eine Finanzierungslücke von einer halben Milliarde Euro pro Jahr entstehen, falls Großbritannien "Horizont 2020" vorzeitig verlässt. Die Regierung habe bislang nicht zugesagt, die Lücke im Fall der Fälle auszugleichen.

Insgesamt blickt Ramakrishnan jedoch nicht ganz so kritisch in die Zukunft wie seine Kollegen. Er ist überzeugt, dass Großbritannien zumindest langfristig als große Wissenschaftsnation erhalten bleiben wird. "In vielen europäischen Forschungsprojekten spielen britische Wissenschaftler eine führende Rolle", sagte er. "Würden alle Verbindungen gekappt, verlöre die EU diesen Antrieb zur Exzellenz."