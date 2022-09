Zum Glück ist der Grund des riesigen Verkehrsstaus in der Black Rock Desert ganz im Norden des US-Bundesstaats Nevada ein ganz und gar friedfertiger: Hier reisen »Burner«, also Besucher des Burning-Man-Festivals, nach intensiver Party in der Wüste wieder ab, zurück in ihr bürgerliches Leben. Die Abfahrt dauerte in diesem Jahr teils über zehn Stunden . Problematisch wird es, wenn sich der Verkehr von den gigantisch breiten Straßen im Sand auf die deutlich kleineren lokalen Verkehrswege, etwa auf die State Route 447 beim Örtchen Gerlach, einfädeln müssen.