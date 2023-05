Nun wird aber von Jahr zu Jahr deutlicher: Das allein wird nicht reichen, um das Abkommen von Paris einzuhalten. Das Ziel, die Erderwärmung auf maximal +1,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen, ist faktisch schon unerreichbar. Wenn es der Menschheit gelingen soll, den Temperaturanstieg wenigstens bei unter zwei Grad zu stabilisieren, braucht es eine Kurskorrektur.

Neben einem deutlich höheren Tempo bei der Dekarbonisierung aller Bereiche heißt das auch: Offen sein für CO 2 -Deponien unter der Erde und unter dem Meeresboden.

Carbon Capture and Storage (CCS) heißt das Verfahren, bei dem CO₂ etwa direkt an Fabrikschloten abgefangen und dann endgelagert wird. Lange spielte CCS in der Klimadebatte hierzulande kaum eine Rolle. In der Wirtschaft galt das Verfahren vielen als zu teuer, Verbände verwiesen stets auf mögliche Gefahren, die Politik fürchtete Bürgerproteste, von der Union bis zu den Grünen wollte nach dem 2011 gerade erst befriedeten Atomstreit kaum jemand eine Neuauflage des Endlagerstreits. CCS galt als gescheitert.

Geologisch hat Deutschland einen Standortvorteil: Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schätzt die gesamte Speicherkapazität an Land und im Meer auf 20 bis 115 Milliarden Tonnen CO₂. Das würde reichen, um die gesamten deutschen Kohlendioxidemissionen aus dem Jahr 2022 30- bis 173-mal einzulagern. Doch politisch und juristisch sind die Hürden hoch. Noch.

Denn inzwischen wirbt selbst Robert Habeck, der grüne Bundesklimaminister, für die Technik: »Ich will das CO₂ lieber im Boden als in der Atmosphäre haben«, sagte er beim Besuch eines Zementwerks südlich von Oslo im vergangenen Winter.

Auch in der Wissenschaft ist inzwischen klar: Eine Fundamentalopposition gegen die CCS-Technik, wie sie manche Umweltlobbygruppen noch immer propagieren, lässt sich mit den Szenarien der Forschung kaum mehr in Einklang bringen. Der Weltklimarat IPCC sieht CCS als fundamental an: Bis 2100 müssten im schlimmsten Falle bis zu 680 Milliarden Tonnen CO₂ eingelagert werden – das ist mehr, als der 18-fache weltweite CO₂-Ausstoß. Sollte die Technik doch nicht funktionieren, müsste die Menschheit noch viel drastischer und schneller Emissionen einsparen als in allen bisherigen Klimaprogrammen angenommen.

Im europäischen Ausland, insbesondere im Norden, arbeiten mehrere Nachbarn bereits eifrig an entsprechenden Projekten und auch in Deutschland kommt Bewegung in die Sache. Wie weit die Planungen sind, was für den Klimaschutz dabei herauskommen kann und welche Risiken es gibt, haben wir für einen großen SPIEGEL-Report recherchiert, den Text finden Sie hier .

