68.500 Tonnen Müll nur für Shanghai

Landesweite Daten zur Menge an Corona-Müll gibt es nicht. Für Shanghai gaben die Behörden an, dass während des Lockdowns von Mitte März bis Anfang Juni dort 68.500 Tonnen medizinischen Abfalls angefallen seien – sechsmal mehr als üblich. Nach chinesischem Recht sind die Behörden dafür verantwortlich, diesen Müll zu sortieren, zu desinfizieren und zu lagern, bis er endgültig entsorgt wird – in der Regel durch Verbrennung.

»Ich bin mir nicht sicher, ob man auf dem Land wirklich in der Lage ist, mit diesem erheblichen Zuwachs an medizinischen Abfällen fertig zu werden«, sagt der Experte für öffentliche Gesundheit beim US-Thinktank Council on Foreign Relations, Yanzhong Huang. Auch Benjamin Steuer von der Hong Kong University of Science and Technology bezweifelt, dass alle Kommunen den Müll korrekt entsorgen – und fürchtet, dass er einfach auf Deponien landet.