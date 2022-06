»Auch wenn es noch Jahre dauern wird, bis der Typ 003 in den militärischen Dienst gestellt wird und seine erste Einsatzfähigkeit erreicht, wird sein Start ein wichtiger Moment in Chinas laufenden Modernisierungsbemühungen und ein Symbol für die wachsende militärische Macht des Landes sein«, heißt es beim Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Das US-Verteidigungsministerium geht von einem Einsatz des Flugzeugträgers ab 2024 aus.

Washington und Peking streiten um die Vorherrschaft im geostrategisch wichtigen Südchinesischen Meer. China erhebt Anspruch auf beachtliche Teile des Seegebiets und liegt deswegen unter anderem auch im Konflikt mit Vietnam und den Philippinen. Militärisch bedeutsam ist auch der Taiwan-Konflikt. Peking betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz und könnte versuchen, das mit den USA verbündete Land mit einer Militäroperation zu besetzen . Frühere Satellitenbilder aus der Taklamakan-Wüste im Nordwesten Chinas hatten gezeigt, dass die chinesische Volksbefreiungsarmee dort Angriffe auf Ziele der Größe und Struktur von US-Kriegsschiffen trainiert. Auf einem anderen Übungsgelände ist wiederum ein Eins-zu-eins-Nachbau von Taiwans Präsidentenpalast zu finden.